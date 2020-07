La Regina è morta, uccisa dal Coronavirus (Di giovedì 9 luglio 2020) Il ricordo della Regina a fine articolo. Sono 119 i nuovi contagi da Coronavirus rilevati oggi in Lombardia attraverso l’analisi di 11.812 tamponi (il dato di ieri era 71 casi con 10.675 tamponi), che portano il totale a 94.770 casi. I decessi sono cinque (16.730 totali), i ricoverati in terapia intensiva 31 (-3) e i ricoverati in altri reparti 201 (-10). I guariti sono 67.467 e i dimessi sono 2.216: il numero complessivo è 69.683 (+217). Il dato bresciano è di 14 nuovi casi. Ecco il dettaglio per provincia: Milano +35Bergamo +28Como +1Cremona +5Lecco +1Lodi 0Mantova +15Monza e Brianza +6Pavia +4Sondrio +1Varese + 5 (Continua.....) A livello nazionale, i nuovi contagi sono 229, che portano il totale ... Leggi su howtodofor

Ultime Notizie dalla rete : Regina morta Battuta disgustosa sulla Regina Elisabetta, ecco cosa è accaduto durante la notte Leggo.it Kate Middleton: la Regina Elisabetta ha un elicottero che la aspetta (e lei no)

