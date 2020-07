Impiegata pubblica tossisce volontariamente su un neonato e viene licenziata (Di giovedì 9 luglio 2020) Beccata da un video di sicurezza mentre tossisce volontariamente su un neonato, un’Impiegata del distretto di San José è stata licenziata. Alla fine del mese scorso il video di una donna che tossiva volontariamente addosso ad un neonato aveva destato scalpore in tutti gli Stati Uniti. Il video in questione era stato preso da una … L'articolo Impiegata pubblica tossisce volontariamente su un neonato e viene licenziata è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

