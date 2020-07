I Rom occupano. Allontanate le roulotte a Ardea (Di giovedì 9 luglio 2020) Cittadini Rom occupano un terreno nella località delle Salzare ad Ardea e vengono denunciati. L'intervento e' stato eseguito ieri dagli agenti della polizia locale di via Laurentina, guidati dal comandante Sergio Ierace, unitamente ai carabinieri della tenenza di Ardea, che hanno di fatto permesso l'immediato allontanamento dal territorio di Ardea di due roulotte che tentavano nel territorio delle Salzare di creare, su area comunale, un nuovo insediamento Rom. La Polizia Locale di Ardea ha posto l'area occupata sotto sequestro, unitamente alla roulotte che era stata lì posizionata. Denunciata la famiglia rom giunta per creare il nuovo insediamento a bordo di due camper. Acquisiti dai caschi bianchi documenti che attesterebbero la vendita del ... Leggi su iltempo

tempoweb : I Rom occupano. Allontanate le roulotte a Ardea - 25091264 : RT @BK63805720: Fatevi una paseggiata in zona Ponte Milvio a Roma, vedrete quanti africani ben vestiti,e poi noi paghiamo gli oneri del sis… - giorgiomaresi : RT @BK63805720: Fatevi una paseggiata in zona Ponte Milvio a Roma, vedrete quanti africani ben vestiti,e poi noi paghiamo gli oneri del sis… - giuseppelandi : RT @BK63805720: Fatevi una paseggiata in zona Ponte Milvio a Roma, vedrete quanti africani ben vestiti,e poi noi paghiamo gli oneri del sis… - VaviSerendepity : RT @BK63805720: Fatevi una paseggiata in zona Ponte Milvio a Roma, vedrete quanti africani ben vestiti,e poi noi paghiamo gli oneri del sis… -

Ultime Notizie dalla rete : Rom occupano Ardea, Rom occupano un terreno alle 'Salzare': intervento della Polizia Locale ilmamilio.it - L'informazione dei Castelli romani Ardea, rom tentano di installarsi su un terreno comunale alle Salzare: intervento della Polizia Locale scongiura un nuovo insediamento (FOTO)

Scongiurato l’arrivo di un nuovo campo rom abusivo ad Ardea, dove alcuni cittadini Rom avevano occupato un terreno alle Salzare. I rom erano arrivati nel corso della notte tra martedì e mercoledì con ...

Ardea, Rom occupano un terreno alle 'Salzare': intervento della Polizia Locale

La Polizia Locale di Ardea ha sequestrato un'area occupata. Denunciata una famiglia Rom giunta per c ...

Scongiurato l’arrivo di un nuovo campo rom abusivo ad Ardea, dove alcuni cittadini Rom avevano occupato un terreno alle Salzare. I rom erano arrivati nel corso della notte tra martedì e mercoledì con ...La Polizia Locale di Ardea ha sequestrato un'area occupata. Denunciata una famiglia Rom giunta per c ...