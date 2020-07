Giallo in Corea del Sud, trovato morto il sindaco di Seul (Di giovedì 9 luglio 2020) Il sindaco di Seul è stato trovato morto dalla polizia. La denuncia di scomparsa era stata presentata dalla figlia. Seul (Corea DEL SUD) – Il sindaco di Seul, Park Woon Soon, è stato trovato morto dalla polizia. A dare la notizia è stata data dall’agenzia Yonhap, citata dall’AdnKronos. Non si hanno ulteriori dettagli su quanto accaduto con gli inquirenti che preferiscono mantenere il massimo riserbo sulla vicenda. sindaco di Seul trovato morto dalla polizia Il sindaco di Seul è stato trovato morto dalla polizia. L’allarme ... Leggi su newsmondo

