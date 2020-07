Enuresi, Sip: “Ne soffre fino al 20% dei bambini di 5 anni” (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA – “L’enuresi è tra le condizioni cliniche più frequenti in età pediatrica, con una prevalenza del 10-20% nei bambini di 5 anni, del 5-10% in quelli di 10 anni e del 3% nei ragazzi tra i 15-20 anni. L’incidenza è maggiore nei maschi rispetto alle femmine con rapporto 2:1, indipendentemente dalle differenze ambientali, socioeconomiche e culturali. Ma ancora oggi molti pazienti enuretici non ricevono un inquadramento diagnostico e un trattamento adeguato a causa di un atteggiamento attendista dei medici e dei genitori che considerano il sintomo irrilevante e di sicura risoluzione nel tempo”. A spiegarlo è la Società italiana di pediatria (Sip) che ha dedicato all’argomento il supplemento ‘Cangurini di Pediatria’ allegato al numero 6 della sua rivista ufficiale. Leggi su dire

