Coronavirus, 62enne in terapia intensiva ha un’erezione di 4 ore (Di giovedì 9 luglio 2020) Coronavirus, ricoverato in terapia intensiva ha un’erezione di 4 ore Il Coronavirus potrebbe causare il priapismo, un’erezione persistente e involontaria. È il caso di un uomo di 62 anni positivo al Covid-19 e ricoverato in terapia intensiva che ha avuto un’erezione di 4 ore all’ospedale Versailles nel comune di Le Chesnay, non lontano da Parigi. Secondo i medici del nosocomio francese, l’erezione anomala e prolungata del paziente è una diretta conseguenza dell’infezione e delle medicine assunte per regolarizzare la pressione sanguigna. Il caso è stato pubblicato sulla rivista scientifica American Journal of Emergency Medicine. Gli esperti affermano che il priapismo è una condizione più comune nei ragazzi fra i 5 e i ... Leggi su tpi

