Corea del Sud, mistero sulla scomparsa del sindaco di Seul (Di giovedì 9 luglio 2020) Park Won-soon, sindaco di Seul, la capitale della Corea del Sud, è scomparso da qualche ora. La polizia ha iniziato le ricerche ma al momento non si hanno ancora notizie certe. L’allarme è stato dato da sua figlia alle 17 (ora locale): ha riferito di aver ricevuto un ultimo messaggio vocale da suo padre prima che Won-soon spegnesse il telefono e risultasse irraggiungibile. Mentre le ricerche continuano ininterrottamente – sono stati impiegati 150 agenti, un drone e una squadra cinofila – la figlia del sindaco avrebbe detto che, secondo quanto riportato dal New York Post, dal messaggio del padre si evincerebbe una volontà di fuga. Il vocale sarebbe stato inviato prima che Won-soon uscisse di casa ma, come specificato dalle autorità, la figlia non ha fornito ulteriori ... Leggi su open.online

