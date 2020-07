The Batman sarà incentrato sulla relazione tra Bruce Wayne e Alfred (Di mercoledì 8 luglio 2020) Come ha svelato il suo direttore della fotografia, The Batman sarà incentrato sulla relazione tra Bruce Wayne e Alfred. Il direttore della fotografia di The Batman Greig Fraser ha anticipato nuovi dettagli sul plot del film che, a quanto pare, ruoterà attorno alla relazione tra Bruce Wayne e il maggiordomo Alfred, interpretato da Andy Serkis. "Si tratta di un film incentrato sui personaggi, sul personaggio di Andy Serkis e sul personaggio di Robert Pattinson. La sceneggiatura è davvero buona, come tutti i lavori di Matt" ha anticipato Greig Fraser. In The Batman il ruolo di Alfred sarà, dunque, centrale e il film scaverà a fondo sulla relazione tra il giovane Bruce Wayne e il suo maggiordomo e padre putativo, ... Leggi su movieplayer

