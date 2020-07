Roma, troppo nervosi al controllo: nel portabagagli avevano una mini cassaforte con mezzo chilo di cocaina (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nell’ambito dei controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli investigatori della Polizia di Stato hanno arrestato, nel tardo pomeriggio di ieri, 2 giovani. Fermata un’autovettura a bordo della quale c’erano J.G., 22enne Romano, alla guida ed un suo amico, quasi maggiorenne, a lato passeggero, i poliziotti del commissariato Salario, diretto da Giuseppe Rubino, si sono subito accorti che i ragazzi erano nervosi ed insofferenti al controllo. Avendo capito che volevano nascondere qualcosa, gli agenti hanno fatto ulteriori accertamenti: addosso i due non avevano nulla, ma nascosta nel portabagagli della macchina c’era una piccola cassaforte in metallo, con all’interno un sacchetto in plastica contenente 500 grammi di cocaina. A questo punto sono scattate le perquisizioni a casa di entrambi ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta

