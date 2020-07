“Quale futuro per l’ambiente?”, se ne parla a Contursi Terme (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiContursi Terme (Sa) – “Quale futuro per l’ambiente”. È il tema dell’incontro che si svolgerà domani, giovedì 9 luglio alle ore 19, presso l’aula consiliare del Comune di Contursi Terme, organizzato dall’associazione Guardia Nazionale Ambientale – distaccamento di Contursi Terme. “La tutela dell’ambiente – spiega Stefania Galasso, responsabile del distaccamento guardia nazionale ambientale di Contursi Terme – è una priorità soprattutto in un momento storico delicato come quello che stiamo vivendo con la pandemia mondiale. In questa ottica -chiarisce – diventa essenziale soprattutto nella lotta all’abbandono selvaggio dei rifiuti sul territorio, la collaborazione tra associazioni ed Enti con la popolazione e le attività di ... Leggi su anteprima24

