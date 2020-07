Nascondevano 2 chili di cocaina nel marsupio: arrestati due pusher (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continuano i controlli delle forze dell’ordine per contrastare lo spaccio. Ieri pomeriggio, infatti, gli agenti del Commissariato San Carlo Arena hanno controllato in via Arenaccia due persone a bordo di uno scooter trovandole in possesso di due confezioni contenenti oltre 1,7 kg di cocaina, custodite in un marsupio, e di 235 euro. Agostino Carbone, 27enne di Pompei, e Pasquale Ingenito, 30enne di Castellammare di Stabia, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'articolo Nascondevano 2 chili di cocaina nel marsupio: arrestati due pusher proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

