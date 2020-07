Meteo estremo, uno fra i TORNADO più forti di sempre: un morto e 100 feriti (Di mercoledì 8 luglio 2020) Luglio può portare a fenomeni violenti del tutto inusuali. Quando intervengono perturbazioni fredde improvvise dopo ondate di calore, aumenta la probabilità di fenomeni vorticosi e grandinate distruttive, che si stanno presentando con sempre maggiore frequenza nell’ambito dell’estremizzazione climatica. Esattamente cinque anni fa un TORNADO colpì in modo devastante il veneziano, localizzandosi sulla Riviera del Brenta. Fu un episodio paragonabile a quelli che i team di cacciatori di TORNADO di mezzo mondo vanno ad immortalare sulle grandi pianure USA. La furia di questo TORNADO si scatenò nelle ore pomeridiane dell’8 luglio 2015 su aree urbane della pianura veneta, tra Mira, Dolo e Cazzago, causando un morto, oltre 90 ... Leggi su meteogiornale

ilmeteonet : Quali sono le condizioni per la formazione di eventi #meteo estremi in estate? Ecco l'approfondimento. - zazoomblog : Meteo d’AUTUNNO pessimo. No estremo - #Meteo #d’AUTUNNO #pessimo. #estremo - zazoomblog : Meteo d’AUTUNNO pessimo. No estremo - #Meteo #d’AUTUNNO #pessimo. #estremo - diegorispoli : ?? #meteogiornale #news Meteo dAUTUNNO, pessimo. No estremo #ultimora #today @diegorispoli ? - zazoomblog : Pessimo AUTUNNO meteo pessimo. E se fosse davvero estremo? - #Pessimo #AUTUNNO #meteo #pessimo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo estremo Meteo estremo, uno fra i TORNADO più forti di sempre: un morto e 100 feriti Meteo Giornale Meteo estremo, uno fra i TORNADO più forti di sempre: un morto e 100 feriti

Luglio può portare a fenomeni violenti del tutto inusuali. Quando intervengono perturbazioni fredde improvvise dopo ondate di calore, aumenta la probabilità di fenomeni vorticosi e grandinate distrutt ...

Materiale e immaginaria, è la nuova veste dell’alta moda al tempo del Covid

L'impossibilitá di una fashion week reale, unita all'innegabile momento di confusione, sta producendo caos. Ogni maison fa come preferisce, e il senso di coesione va alle ortiche, con tutti gli inghip ...

Luglio può portare a fenomeni violenti del tutto inusuali. Quando intervengono perturbazioni fredde improvvise dopo ondate di calore, aumenta la probabilità di fenomeni vorticosi e grandinate distrutt ...L'impossibilitá di una fashion week reale, unita all'innegabile momento di confusione, sta producendo caos. Ogni maison fa come preferisce, e il senso di coesione va alle ortiche, con tutti gli inghip ...