Magalli risponde ad Adriana Volpe e Cirillo | “Lei su una rete minore | lui non lavora da 3 anni”

Nuovi risvolti nella polemica tra Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe: il botta e risposta continua tra i due ex colleghi. Nella giornata di ieri, il conduttore de I fatti vostri, Giancarlo Magalli ha voluto lanciare una frecciatina alla sua ex collega Adriana Volpe, sottolineando i bassi ascolti del programma Ogni Mattina, condotto dall'ex collega.

