La nuova teoria sulla Corea del Nord: "Kim Jong Un è morto ad aprile"

Kim Jong Un, il leader della Corea del Nord, potrebbe essere morto? I dubbi sulle sue condizioni di salute si sono diffusi nel periodo della prima ondata della pandemia, ma le immagini di alcune apparizioni in pubblico, accompagnate dalle news diffuse dal regime, sembravano aver scongiurato queste teorie. Adesso una nuova indiscrezione rimette tutto in dubbio: "Kim Jong Un sarebbe morto ad aprile". Secondo questa ipotesi, non viene diffuso alcuno audio con la voce di Kim dallo scorso 11 aprile: sono state diffuse solo immagini e video, ma senza dichiarazioni. Non solo: secondo queste teorie al momento al governo della Nord Corea ci sarebbe la sorella Kim Yo-Jong, come prestanome di Park ...

Ultime Notizie dalla rete : nuova teoria Coronavirus nato in una miniera nel 2012: la nuova teoria Virgilio Notizie Coronavirus nato in una miniera nel 2012: la nuova teoria

Il coronavirus responsabile della pandemia mondiale di Covid-19 potrebbe aver fatto la sua comparsa nella prima volta già nel 2012, in una miniera di rame abbandonata nello Yunnan, nell’estremo sud de ...

L’attesa del superbonus 110% paralizza il mercato, gli impiantisti di CNA Ferrara: “Abbiamo bisogno di certezze”

Il Presidente di CNA Installazione Impianti, Gabriele Pozzati, fa il punto sulla situazione: “mancano i decreti attuativi per l’attivazione del superbonus, e quindi nessuno si muove“ “La voglia di rip ...

