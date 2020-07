Il nuovo Ponte Morandi spacca la maggioranza. Conte: «Porterò dossier Aspi in Cdm, va coinvolto governo». Dal M5S no ai Benetton (Di mercoledì 8 luglio 2020) Conte: ho già detto ai ministri più direttamente competenti che mi aspetto di chiudere ad horas o comunque a fine settimana Leggi su ilsole24ore

HuffPostItalia : 'Il nuovo ponte di Genova sarà gestito dai Benetton' - matteosalvinimi : ?? STOP #POLTRONAVIRUS! Quindici chilometri di coda in A7, ennesima giornata da incubo per Genova e per tutta la Li… - matteosalvinimi : Il ministero vuole affidare ad Autostrade il nuovo Ponte di Genova, i 5Stelle cadono dalle nuvole. Eppure il govern… - dinunziogio : RT @mat_brandi: Il nuovo ponte di Genova sarà gestito dai #Benetton. Con i vostri minuti di silenzio e il vostro cordoglio potete farci un… - dinunziogio : RT @VNotKind: Grillacci di mer@a dove vi siete RINTANATI per la paura?? -