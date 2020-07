Il Napoli passa a Marassi, battuto il Genoa 2-1 (Di mercoledì 8 luglio 2020) GENOVA (ITALPRESS) – Il Napoli ottiene la seconda vittoria consecutiva dopo quella con la Roma e si lascia alle spalle il Milan in classifica: gli uomini di Gattuso si impongono per 2-1 nella mai banale trasferta di Genova: i partenopei mettono in discesa la sfida col gol di Mertens, poi il pareggio del Grifone con Goldaniga e il sigillo decisivo del neo-entrato Lozano. Per gli azzurri resta ampio il margine dal quarto posto occupato dall'Atalanta, il Genoa rimane invece inguaiato in una lotta per la salvezza quantomai agguerrita: la vittoria del Lecce contro la Lazio non aiuta, anzi fa sprofondare i liguri al terzultimo posto, sempre a quota 27 punti. La sfida odierna del “Ferraris” parte col piede giusto per il Napoli. Al 7′ Elmas va a segno punendo Perin da pochi passi: trascorre però qualche minuto ... Leggi su iltempo

mirkotwitta : Un Napoli da governo passa sul campo di un Genoa battagliero ma troppo inferiore per evitare una meritata sconfitta… - Italpress : Il Napoli passa a Marassi, il Genoa è sconfitto 2-1 - LuigiLiccardo6 : RT @RobertoRenga: Il Napoli passa anche a Genova, confermando di essere una squadra in grande condizione. Belli i gol di Mertens e Lozano.… - RobertoRenga : Il Napoli passa anche a Genova, confermando di essere una squadra in grande condizione. Belli i gol di Mertens e Lo… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 VIDEO – Genoa-Napoli 1-2, vantaggio azzurro con Lozano: VIDEO – Genoa-N… -