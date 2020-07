Il Napoli è la squadra che segna due volte (uno lo annulla il Var) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Genoa-Napoli primo tempo 0-1. La squadra di Gattuso gioca bene, domina. segna due volte: uno lo annulla il Var, l’altro è valido con destro di Mertens sul secondo palo. Il Genoa mostra poco e niente: un palo. Nel tabellino di pugilato, saremmo 10-8 per gli azzurri. Gattuso sceglie una mediana di qualità per Genoa-Napoli. Fuori Demme e al centro c’è Lobotka con ai lati Fabian ed Elmas autore di un ottimo primo tempo. Si gioca a una sola porta. Meret praticamente disoccupato mentre il migliore in campo dei rossoblù è Perin autore di un paio di interventi pregevoli. Uno su Mertens imbeccato benissimo da Politano (uno più semplice su Gattuso su splendido appoggio di Elmas). Sì, Gattuso schiera nuovamente Politano stavolta ... Leggi su ilnapolista

