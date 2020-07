Il c.t. della Serbia fa tremare la Lazio: "Milinkovic ha fatto tutto, ora può andare via". Juve e Inter in agguato (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sergej Milinkovic-Savic torna ad aessere un uomo mercato. Non che abbia mai smesso di esserlo ma in estate potrebbero crearsi i presupposti per l'addio alla Lazio. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalle offerte che arriveranno. Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, il commissario tecnico della Serbia Ljubisa Tumbakovic ha parlato proprio del futuro di Sergej, lanciando un chiaro messaggio: il Sergente è pronto a fare un ulteriore salto di qualità. Ecco le sue parole riportate... Leggi su 90min

CorSport : Il ct della #Serbia: '#Milinkovic ha fatto il massimo alla #Lazio, può andarsene' ?? - tollaz94 : RT @ldibartolomei: Ci fosse mai uno stronzo, dico uno, del mio partito che dicesse 'Sono i lavoratori gli eroi della ripresa. Quelli che… - Ale79Friul : RT @DinoFuoco: In #Serbia il popolo ha occupato il #Parlamento ed il leader della Destra #Obradovic ha incitato la popolazione alla rivolta… - lukalancia : RT @ldibartolomei: Ci fosse mai uno stronzo, dico uno, del mio partito che dicesse 'Sono i lavoratori gli eroi della ripresa. Quelli che… - marcoprincipia : RT @ldibartolomei: Ci fosse mai uno stronzo, dico uno, del mio partito che dicesse 'Sono i lavoratori gli eroi della ripresa. Quelli che… -

Ultime Notizie dalla rete : della Serbia C'è stata la guerra, in Serbia? East Journal Il c.t. della Serbia fa tremare la Lazio: "Milinkovic ha fatto tutto, ora può andare via". Juve e Inter in agguato

Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalle offerte che arriveranno. Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, il commissario tecnico della Serbia Ljubisa Tumbakovic ha parlato proprio del ...

Coronavirus nel mondo, gli Usa via dall'Oms. Notte di scontri a Belgrado dopo nuovo lockdown

Ancora un nuovo record di casi di contagio negli Stati Uniti: 60.209 nelle ultime 24 ore secondo i dati della Johns Hopkins University, che portano il totale a quasi tre milioni. Oltre 1.100 persone s ...

Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalle offerte che arriveranno. Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, il commissario tecnico della Serbia Ljubisa Tumbakovic ha parlato proprio del ...Ancora un nuovo record di casi di contagio negli Stati Uniti: 60.209 nelle ultime 24 ore secondo i dati della Johns Hopkins University, che portano il totale a quasi tre milioni. Oltre 1.100 persone s ...