Gianni Morandi e Anna ospiti da Al Bano e Loredana Lecciso (Di mercoledì 8 luglio 2020) Gianni Morandi ha iniziato alla fine di giugno le sue vacanze in giro per l’Italia, direzione Sud, aveva spiegato precedentemente sui social. Come lui, moltissimi italiani quest’anno, anche a causa dell’emergenza coronavirus, sceglieranno delle vacanze italiane. Nel suo viaggio verso il meridione dello stivale, non poteva mancare un incontro con il collega Al Bano. Il cantante è la moglie sono stati ospiti del Leone di Cellino San Marco e di Loredana Lecciso. La foto di Gianni Morandi con Al Bano e Loredana Lecciso “7 luglio. Ci troviamo in Puglia e abbiamo fatto una visita al maestro Al Bano, nella sua tenuta di Cellino San Marco. Ci ha accolto, insieme a Loredana, con la solita grande ospitalità“, scrive Gianni Morandi su Facebook. Il cantante si mostra sorridente e spensierato, come è giusto che sia in vacanza insieme alla ... Leggi su thesocialpost

«Non c'è Puglia senza... Al Bano»: così Gianni Morandi continua il 'tour' nella nostra regione, in compagnia dell'inseparabile moglie Anna, e dopo aver visitato il Salento e Alberobello è stato ospite ...

