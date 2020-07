Genoa-Napoli live dalle 19.30: in campo Elmas e Insigne-Mertens (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Coppa Italia già in bacheca e tre vittorie in quattro partite di campionato: il bilancio di Gattuso nel post lockdown è eccellente, ora il suo Napoli punta a mantenere il quinto... Leggi su ilmattino

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - sscnapoli : ?? #GenoaNapoli sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia ?? - Noovyis : (Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali) - - Troia86Paolo : RT @_SiGonfiaLaRete: #GenoaNapoli, l'intervento di #Giuntoli nel pre partita ai microfoni di Sky -