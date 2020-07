FORMAZIONI Bologna Sassuolo: ci sono Palacio e Barrow dal 1′ (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 31ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Bologna Sassuolo Ecco gli schieramenti ufficiali di Bologna-Sassuolo, match valido per la 31ª giornata di Serie A 2019/2020. Bologna 4-3-3: Skorupski; Tomiyasu, Denswil, Bani, Dijks; Schouten, Medel, Svanberg; Orsolini, Palacio, Barrow. Sassuolo 4-2-3-1: Consigli; Muldur, Chiriches, Peluso, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Defrel, Haraslin; Caputo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

infobetting : Bologna-Sassuolo (8 luglio ore 21:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici - sscalcionapoli1 : Bologna-Sassuolo, le formazioni ufficiali: fuori Boga, Mihajlovic sceglie Barrow e Palacio #BolognaSassuolo… - Mercato_SerieA : Bologna-Sassuolo, le formazioni ufficiali: gioca Barrow. Fuori Boga - Fantacalcio : Bologna-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Caputo contro Palacio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Bologna-Sassuolo, le formazioni ufficiali -