Forestali, in Parlamento provano a riaprire i giochi: tre proposte di legge per scorporare il Corpo dall’Arma dei carabinieri (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ai “Forestali” non è mai andato giù di dover indossare la divisa dell’Arma. Dopo quattro anni le Guardie rappresentate nella fiction Un passo dal cielo continuano a non darsi pace. Con il decreto legislativo 177 del 2016 (in attuazione alla Riforma dell’allora ministra Marianna Madia varata dal governo di Matteo Renzi che ha riorganizzato le pubbliche amministrazioni) il Corpo dei Forestali è stato infatti soppresso e offerto su un piatto d’argento allo Stato maggiore dei carabinieri, che ne ha preso la gran parte delle funzioni e delle strutture materiali. I loro storici compiti di prevenzione e controllo del territorio sono stati indeboliti, mentre il passaggio allo status di militare ha inevitabilmente influenzato l’approccio al lavoro di tantissimi agenti.Ora però i giochi potrebbero riaprirsi. C’è ... Leggi su ilfattoquotidiano

“Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell’Ambito della pubblica sicurezza”. Il Parlamento è al lavoro, se ne stanno occupando congiuntamente le commissioni Difesa e Affari ...

La Regione torna ad assumere forestali dopo 30 anni: l'Ars dice sì allo sblocco dell'organico

Approvata con 35 voti favorevoli, zero contrari e 12 astenuti la Legge di riforma del settore della Forestazione in Sicilia. Un testo di legge che, tra l’altro, consente anche il rinnovo degli organic ...

