Elisabeth Moss da The Handmaid’s Tale a Candy, miniserie true crime su un feroce assassinio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il lockdown potrà aver sospeso le vite di mezza Hollywood, ma non quella di Elisabeth Moss. Mentre negli Stati Uniti furoreggia Shirley, film ispirato alla nota scrittrice Shirley Jackson, e gli autori di The Handmaid's Tale si apprestano a completare la sceneggiatura della quarta stagione, per Elisabeth Moss arriva la conferma di un nuovo ruolo televisivo, quello di protagonista in Candy. Si tratta una miniserie sviluppata da Universal Content Productions (UCP) e per la quale si contenderanno i diritti di distribuzione tutti i network e le piattaforme interessate. Candy è una serie true crime ispirata a un famigerato caso di cronaca risalente agli anni '80, in cui Candy Montgomery (Elisabeth Moss), una donna con un marito amorevole, due figli e una vita tranquilla e piacevole in un sobborgo residenziale, uccide un'amica della chiesa con un'ascia. Si tratta di un atto ... Leggi su optimagazine

BrunoApicella1 : RT @Il_Nerdastro: Da Ancella a Killer. Elisabeth Moss sarà la protagonista di 'Candy', miniserie dedicata alla vera storia dell'assassina C… - 3cinematographe : Candy: Elisabeth Moss sarà l'assassina protagonista della serie tv - cinemaniaco_fb : ?????????????? Elisabeth Moss sarà una killer nella serie true crime Candy - MovieMag_ : #ElisabethMoss protagonista della miniserie #Candy, nel ruolo di un'assassina. #moviemag #news #serietv #serietv… - Il_Nerdastro : Da Ancella a Killer. Elisabeth Moss sarà la protagonista di 'Candy', miniserie dedicata alla vera storia dell'assas… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabeth Moss Candy: Elisabeth Moss sarà l’assassina protagonista della serie tv Cinematographe.it - FilmIsNow Sole Luna Doc Film Festival 2020: il programma di mercoledì 8 luglio

La speciale reunion di Friends arriverà su HBO Max in autunno. Le riprese saranno effettuate ad agosto Uno dei pezzi di punta del contenuto ...

Elisabeth Moss una spietata assassina? Tutti i dettagli sulla nuova serie Candy

In The Handmaid's Tale abbiamo imparato a conosciuto il carattere ribelle della protagonista interpretata da Elisabeth Moss, ma cosa succede quando la nostra eroina ha lo stesso voto di un ...

La speciale reunion di Friends arriverà su HBO Max in autunno. Le riprese saranno effettuate ad agosto Uno dei pezzi di punta del contenuto ...In The Handmaid's Tale abbiamo imparato a conosciuto il carattere ribelle della protagonista interpretata da Elisabeth Moss, ma cosa succede quando la nostra eroina ha lo stesso voto di un ...