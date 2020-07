De Rossi svela: «Voglio allenare il Boca Juniors» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Daniele De Rossi ha parlato al quotidiano argentino La Nacion svelando il suo sogno di allenare il Boca Juniors Daniele De Rossi ha parlato al quotidiano argentino La Nacion svelando il sogno di allenare il Boca Juniors dopo che ci ha militato come giocatore seppure per pochi mesi. Boca Juniors – «E’ stata un’esperienza incredibile, ma molto, troppo breve rispetto a quello che avrei voluto. Breve, ma intensa, molto forte. Non ero abituato a cambiare posto, figuriamoci Paese. La prima volta che mi trasferisco, vado dall’altra parte del mondo dove nessuno mi conosce. In Italia in tanti mi dicevano di non venire in Argentina, perché era pericolosa, ... Leggi su calcionews24

