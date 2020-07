Capelli: il trend tra le star è farsi bionde per l’estate 2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il fascino del biondo non tramonta mai. E con l’arrivo della pandemia ne abbiamo avuto la conferma. Le star in lockdown, e anche post, hanno ceduto alla tentazione. Chi da sola, chi con l’aiuto di un hair stylist o delle extentions ha provato l’ebrezza di diventare una «blondie». L’estate è il momento per abbracciare un colore più chiaro e luminoso, per rinfrescare il look. E poi i capelli biondi hanno i loro plus, ammorbidiscono la struttura di un volto spigoloso, esaltano la carnagione e il colore degli occhi, e viso che le possibilità nella palette colore sono infinite dai miele, ai caramello, ai platino c’è un biondo per ogni tono della pelle. Leggi su vanityfair

Se anche Kim Kardashian si è unita di recente al team delle #redhead, c'è diktat di bellezza nell'aria. L'ereditiera ha postato e condiviso con i suoi quasi 180 milioni di follower il suo ultimo colpo ...

Parola d'ordine? Osare! I tagli per i capelli corti da donna dell'estate 2020 possono accontentare esigenze differenti. Linee irregolari, che puntano a un look originale in grado di stupire ma che sia ...

