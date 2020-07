Antonella Clerici due programmi su Rai 1 per lei? (Di mercoledì 8 luglio 2020) La conduttrice Antonella Clerici si prepara a riconquistare il suo spazio su Rai 1 nella prossima stagione con il nuovo programma di cucina “È sempre mezzogiorno”, al posto de “La prova del cuoco”. Secondo nuove indiscrezioni, a questo impegno si aggiungerebbe “The Voice Senior”, talent per Over 60, in prima serata. Dopo una stagione da outsider, Antonella Clerici è pronta a tornare in Rai da protagonista. Secondo quanto riportatoArticolo completo: Antonella Clerici due programmi su Rai 1 per lei? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

