Adriana Volpe in guerra con Giancarlo Magalli per tanti anni sono stata zitta (Di mercoledì 8 luglio 2020) Botta e risposta a distanza tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli: «Questo gesto non me lo fai, non riuscirai a farmi stare zitta…». A poche ore dalla presunta frecciatina del conduttore (che aveva postato la scritta 0,9% con l’emoticon che invita a fare silenzio), arriva su “Instagram” e su “Tv8” la risposta stizzita di Adriana Volpe. In diretta la conduttrice ha letto la sua replica al vetriolo a Magalli: «Caro Giancarlo questo gesto non me lo fai! Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, ma non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche questa volta. Sai quando sono stata in silenzio? ... Leggi su musicaetesti.myblog

trash_italiano : La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli ?? #OgniMattina - trash_italiano : ADRIANA VOLPE RISPONDE A MAGALLI: “SHHHH NON ME LO FAI” ???????? #OgniMattina - MarioManca : Dalla parte di Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli arrivano pure Marcello Cirillo e Stefania Orlando, anche loro… - IsaeChia : #GiancarloMagalli, la replica al vetriolo dopo lo sfogo di #AdrianaVolpe: “C’è da chiedersi come mai sia finita in… - alexandraava98 : RT @anyonesoty: Adriana Volpe asfalta Magalli, asfalta Maggio, asfalta Rita from the church, dacci le cornazze con Dallas e salviamo questo… -