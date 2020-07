Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli in diretta: "Non riuscirai a farmi stare zitta" (VIDEO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Adriana Volpe ha deciso di togliersi un sassolino contro Giancarlo Magalli oggi in diretta durante la trasmissione Ogni mattina, che conduce su TV8. Adriana Volpe ancora contro Giancarlo Magalli, anche se non lavorano più insieme. In diretta su TV8, durante la trasmissione Ogni mattina, che conduce al fianco di Alessio Viola, la Volpe ha pensato di togliersi un sassolino dalla scarpa pubblicamente, e tutto per colpa di un recente post del conduttore di Rai2. Tutto sarebbe nato, dunque, da un'emoji pubblicata su Facebook da Giancarlo Magalli, e poi rimossa, che suggeriva all'ex collega di fare silenzio per via degli ascolti non ... Leggi su movieplayer

