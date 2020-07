Traffico Roma del 07-07-2020 ore 18:30 (Di martedì 7 luglio 2020) Luceverde Roma vedi trovati dalla redazione Iniziamo dalla percorso Urbano della Roma L’Aquila Ci sono code per incidente da via Filippo Fiorentini sino al bivio per Tor Cervara in direzione del raccordo sulla tangenziale verso San Giovanni code dalla Salaria fino al bivio per la Roma L’Aquila a Roma Sud lavori in corso sulla via del mare all’altezza di via di Malafede lunghe code da Mezzocammino verso Ostia da Bernocchi verso Roma lavori anche sulla via Ardeatina code a partire da via di torricola Verso il raccordo da via Delle cornacchiole verso il centro sul raccordo in carreggiata esterna code a tratti dalla Laurentina sino alla diramazione di Roma Sud in interna si rallenta dalla Nomentana alla Prenestina Per quanto riguarda il trasporto pubblico a causa di un guasto ad un tram le linee 5 14 19 sono sospese sostituiti da bus 3 a Largo Preneste e Togliatti ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 07-07-2020 ore 07:30 RomaDailyNews Lavori raccordo Perugia-Bettolle nel fine settimana riapre il tratto Prepo-Piscille

Avanzano i lavori di risanamento profondo della pavimentazione avviati da Anas (Gruppo FS italiane) sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle. Gli interventi consistono nella rimozione totale della v ...

Roma, Raggi: al via riqualificazione del Ponte della Magliana

Roma, 7 lug. (askanews) - "Il Ponte della Magliana ogni giorno viene percorso da migliaia di cittadini per entrare a Roma o dirigersi verso l'Aeroporto di Fiumicino. Necessitava da pi di 40 anni di un ...

