Ti Spedisco in Convento, Real Time prepara la versione italiana (Di martedì 7 luglio 2020) Cinque ragazze di età compresa tra i 18 e i 23 anni, tutte piuttosto allergiche alle regole, tutte in simbiosi con i propri smartphone: questo l'identikit delle protagoniste della versione italiana di Ti Spedisco in Convento, che nella sua versione originale - Bad Habits, Holy Orders - è già sbarcata su Real Time e su DPLay. Per la prossima stagione televisiva, però, Discovery ha ben pensato di metterne in cantiere una versione completamente nostrana, anche perché in Italia non ci mancano certo i conventi né tantomeno giovanotte da riportare sulla 'retta via'. E la vedremo molto probabilmente a inizio 2021 su Real Time.Ti Spedisco in Convento, Real Time prepara la versione italiana pubblicato su TVBlog.it 07 luglio 2020 13:55. Leggi su blogo

Mattiabuonocore : Mi sembrano palinsesti validi quelli di Real Time #discoveryreacts - IBeefsquatch : @Nemiemi94 Non l'avevo visto. Ottimo, c'è anche Ti spedisco in convento - Methamorphose30 : RT @GPasqui: “Ti spedisco in convento” è una delle novità di Real Time. Cinque ragazze dai 18 ai 23 anni verranno spedite in convento: le s… - FabioTraversa : RT @GPasqui: “Ti spedisco in convento” è una delle novità di Real Time. Cinque ragazze dai 18 ai 23 anni verranno spedite in convento: le s… - ErreEffe7 : Programmi in arrivo. Ti spedisco in convento: 5 ragazze tra i 18 ed i 23 anni rinunciano a alcool, fidanzati, socia… -

