The Last of Us Parte II: Mark Hoppus dei Blink 182 suona 'Dammit' con la chitarra di Ellie nel gioco (Di martedì 7 luglio 2020) All'interno di The Last of Us Parte II è presente un minigioco che ci consente di poter suonare qualsiasi melodia una volta che Ellie prende in mano la chitarra. Sono possibili numerosi accordi diversi, e ciò ha portato ad alcune meravigliose cover pubblicate in giro per i social.Adesso anche Mark Hoppus, cantante e chitarrista dei Blink 182, è stato coinvolto in questo gioco. Durante una recente diretta live su Twitch sul suo account, Hoppus ha fatto la cover della canzone, "Dammit", usando la chitarra in-game di The Last of Us Parte II.È una canzone con quattro accordi, quindi si può ripetere con facilità nel gioco come una versione acustica di uno dei brani più famosi della band. È un piacere guardare Hoppus nel video, soprattutto perché porta una ventata di nostalgia, anche se a un certo punto dimentica le parole. A ... Leggi su eurogamer

