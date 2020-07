Test sierologici a docenti e bidelli o la scuola a settembre non riapre: ecco il piano del Cts (Di martedì 7 luglio 2020) Riapertura scuole a settembre: le indicazioni del Cts La riapertura delle scuole resta un grande interrogativo, ma c’è una nuova certezza: prima dell’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti e il personale dovranno effettuare il Test sierologico. A due settimane dall’avvio delle lezioni in tutti gli istituti italiani sarà infatti necessario effettuare le analisi e chi risulterà positivo sarà sottoposto al tampone. È questa l’ultima l’indicazione che il Comitato tecnico scientifico (Cts) ha consegnato al governo. Riapertura scuole: 2 milioni di Test Per gli screening a tappeto nelle scorse settimane — quando era stata ventilata la possibilità di effettuare controlli sanitari su docenti e impiegati — il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e ... Leggi su tpi

