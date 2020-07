Stash e Giulia Belmonte compleanno: sorpresa e parole importanti (Di martedì 7 luglio 2020) Oggi 7 luglio è il compleanno di Stash Fiordispino. Il cantante dei The Kolors compie 31 anni ma, quest’anno, tutto ha un sapore diverso: pensa e ripensa a quando, fra qualche mese, diventerà papà per la prima volta! La notizia della gravidanza di Giulia Belmonte (la fidanzata della quale abbiamo scoperto l’identità durante Amici Speciali) … L'articolo Stash e Giulia Belmonte compleanno: sorpresa e parole importanti proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Oggi 7 luglio è il compleanno di Stash Fiordispino. Il cantante dei The Kolors compie 31 anni ma, quest’anno, tutto ha un sapore diverso: pensa e ripensa a quando, fra qualche mese, diventerà papà per ...E oggi Stash dei The Kolors torna a postare su Instagram una foto con la fidanzata Giulia Belmonte, in attesa del suo primo figlio. "Niente di più": scrive nella didascalia della foto che li ritrate ...