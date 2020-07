Roma, Fonseca in bilico: il futuro del tecnico si decide in 180′ (Di martedì 7 luglio 2020) La Roma potrebbe esonerare Paulo Fonseca entro la fine della stagione: decisive per il tecnico le prossime due gare contro Parma e Brescia Il futuro di Paulo Fonseca si deciderà nei prossimi 180 minuti, quando la Roma avrà affrontato le ostiche sfide contro Parma e Brescia. Pesano come un macigno sulle spalle del tecnico giallorossi le tre sconfitte consecutive rimediate con Milan, Udinese e Napoli. La posizione del portoghese è in bilico, anche se la società si augura di non dover arrivare a un esonero e interrompere così l’ottimo progetto avviato con lo stesso Fonseca. I risultati, tuttavia, saranno decisivi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

