Pizzaiolo minacciato per i rumori nel suo locale: "Chiudi o spacco tutto" (Di martedì 7 luglio 2020) La presenza di tanti ragazzi nei pressi del locale infastidisce un signore di mezza età che si presenta minaccioso: "Chiudi o spacco tutto". I clienti difendono il titolare I giovani nei pressi del locale, una sera come tante. Poi la rabbia e l'aggressione fortunatamente solo sfiorata per rumori troppo forti, riconducibili agli stessi ragazzi presenti

