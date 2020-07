Milan, Maldini: «Non so se in futuro ci sarà spazio per me» (Di martedì 7 luglio 2020) Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato prima della partita contro la Juventus Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro la Juventus. futuro – «Ci sarà spazio per me in futuro? Non lo so, voglio arrivare bene alla fine di questa stagione, abbiamo ancora un sacco di partite, possiamo toglierci tante soddisfazioni, poi potremo decidere il nostro futuro». GAZIDIS – «Parliamo spesso, molto spesso non ci sono situazioni definitive, si tende ad aspettare il finale di stagione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

capuanogio : L’offerta di ruolo di ambasciatore fatta dal #Milan a #Maldini, se non smentita in fretta, è un atto offensivo. L’a… - SkySport : Milan, Rangnick sarà allenatore e Dt. Maldini verso l'addio - Gazzetta_it : #Rangnick e #Milan, tutto fatto: doppio ruolo allenatore e d.t. #Maldini in bilico - MilanPress_it : Maldini nel pre partita di Milan-Juventus ????????#MilanPress #aNewMilan #AcMilan #SempreMilan #milanjuventus - abeeregb : My milan Paolo Maldini -