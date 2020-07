Mercato Juventus, pazza idea Adama Traorè: valutazione stellare (Di martedì 7 luglio 2020) Mercato Juventus – La dirigenza di Andrea Agnelli avrebbe messo nel mirino Adama Traorè. Il possente esterno del Wolverhampton è seguito fortemente anche dal Liverpool. Secondo quanto riportato da un’indiscrezione di ESPN, anche la squadra bianconera sarebbe sulle sue tracce perché trattasi di un profilo polivalente che Sarri potrebbe utilizzare in tutti i ruoli della corsia destra. Mercato Juventus: Paratici sull’esterno del Wolves Il ragazzo spagnolo ma di origini maliane piace anche al Barcellona, tra l’altro sua ex squadra, ma il prezzo molto proibitivo dovrebbe favorire i club della Premier League. Adama Traorè ha una valutazione di circa 80 milioni di Euro. Cifra che la Juventus sarebbe in grado di raggiungere soltanto se vendesse uno tra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Quest’ultimo ancora nel mirino del Psg. Leggi su juvedipendenza

