M5S e Pd alleati alle Regionali per blindare Conte. Grillo punta a frenare l’avanzata del Centrodestra nei territori (Di martedì 7 luglio 2020) Si avvicinano le Regionali e comincia a delinearsi meglio il quadro politico delle alleanze nel centro-sinistra, visto che il centro-destra ha una macchina già rodata. La questione, del resto, non è certo di poco conto visto che dall’esito del voto in tre regioni in bilico e cioè Liguria, Marche e Puglia, dipenderà la permanenza di Nicola Zingaretti al vertice del Pd e quella di Giuseppe Conte a capo del governo. Detto questo è evidente che Beppe Grillo si sta muovendo, come del resto fece in agosto, per sancire una alleanza strutturale tra M5S e Pd che è, nei piani strategici del comico genovese, la proiezione locale di quello che è già avvenuto a livello nazionale. La partita si giocherà nelle tre regioni Contendibili da entrambi gli schieramenti perché il Veneto è certo di vedere il successo del suo ... Leggi su lanotiziagiornale

