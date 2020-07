Lecce Lazio LIVE 1-1: finisce il primo tempo al Via del Mare (Di martedì 7 luglio 2020) Allo Stadio Via del Mare, la 31ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lecce e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Via del Mare”, Lecce e Lazio si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lecce Lazio 1-1 MOVIOLA 45′ + 4 – Sbaglia Mancosu – Assegna il penalty Maresca. Va sul dischetto Mancosu, ma sbaglia clamorosamente 45′ + 1 VAR – Fallo di mano di Patric, la sfera rimbalza sul braccio del giocatore durante l’intervento in scivolata: Maresca lo rivede al VAR 43′ Giallo Lazio – Ammonito Radu per una brutta entrata su Falco 42′ Giallo Lecce – Ammonito Donati, in ritardo su Jony 37′ VAR – Maresca si consulta con gli addetti alla tecnologia in campo per valutare il possibile fallo di mano di ... Leggi su calcionews24

