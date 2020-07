Lecce-Lazio 2-1, Babacar e Lucioni rimontano i biancocelesti (Di martedì 7 luglio 2020) Al Via del Mare, Babacar e Lucioni rimontano la Lazio di Inzaghi. biancocelesti al secondo ko consecutivo, ora la Juventus può andare in fuga definitiva Il match al “Via del Mare” Lecce-Lazio mette di fronte due squadre che si trovano alla disperata ricerca di punti. I giallorossi in piena lotta salvezza vogliono giocarsi tutte le loro carte, i biancocelesti invece non vogliono perdere le ultime speranze di raggiungere la Juventus. La partita Pronti via è subito la Lazio a rendersi pericolosa con Immobile ma il Lecce mette subito in chiaro che sarà una partita dura per i biancocelesti. Mancosu infatti segna l’1-0 ma dopo un check al Var il gol viene annullato per tocco con il braccio. Al 5′, invece, è regolare la rete di Caicedo che sfrutta un errore di Gabriel per portare in vantaggio i suoi. Ma il Lecce ci mette impegno e al ... Leggi su zon

