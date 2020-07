La notte dei veti e dei veleni sulle Semplificazioni (Di martedì 7 luglio 2020) “Questa è una deregulation bella e buona, non le faceva così nemmeno Berlusconi”. Un ministro del Pd sbotta mentre visiona il testo. La notte avanza, il Consiglio dei ministri non inizia. Qualche stanza più in là infuria la battaglia su opere e cantieri. Sono ore di veti e veleni quelle che precedono il varo “senza intese” del decreto Semplificazioni. Poco prima delle 23 Giuseppe Conte decide di forzare la mano: “Incominciamo, portiamo a casa il testo direttamente in Consiglio”. Suona la campanella e i ministri si riuniscono. Il premier apre la cartella che ha davanti, tira fuori l’ultima bozza. La annuncia come necessaria, il primo mattone di un castello immaginato di riforme, quello senza il quale la casa non verrebbe su.Si dà il via alle danze, inizia l’esame uno per uno dei 48 articoli di cui è ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : notte dei Polistena, annullata la notte dei giganti. L’annuncio degli organizzatori Il Reggino Ragazzo austriaco disabile si perde e passa una notte all'addiaccio, rintracciato dal Soccorso alpino

Analizzando tutti i dati a disposizione e avendo appreso che uno dei desideri del ragazzo era quello di raggiungere ... ma poi ha raggiunto a piedi la Val Saisera e la pista da fondo e poi ha ...

Ennesimi furti in due bar tabacchi del Sannio

Continuano i furti notturni ai danni di bar e tabacchi. Questa notte è toccato a due attività di Benevento e Buonalbergo. I malviventi sarebbero entrati in azione intorno alle 3:30 per fare irruzione ...

