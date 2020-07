Il ct della Serbia: “Mi piace la Lazio, ma per Milinkovic è ora di fare il salto di qualità con un top club” (Di martedì 7 luglio 2020) Il commissario tecnico della Serbia Ljubisa Tumbakovic, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato il rendimento di Maksimovic e Milinkovic-Savic, perni della sua Nazionale: “Seguo molto la Serie A: Maksimovic nelle ultime gare ha sfoderato delle ottime prestazioni con Gattuso. Nikola è in grande spolvero e ha fiducia in sè stesso: sta giocando meglio e sta crescendo. Con la Juventus in finale di Coppa Italia ha fatto una grande partita ed è quella la strada da seguire per diventare un punto riferimento nel Napoli e della Serbia. A Nikola consiglio di prolungare il contratto con gli azzurri: avere un allenatore come Gattuso che ti apprezza è importante. Non è il momento di cambiare squadra. Milinkovic? Mi piace molto la Lazio e credo che il futuro di Milinkovic dipenda ... Leggi su sportface

