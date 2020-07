Egitto, Haader al-Hay arrestata per i suoi video su Tik Tok (Di martedì 7 luglio 2020) Haader al-Hay è stata arrestata in Egitto con l’accusa di utilizzare Tik Tok per violare i valori della società in cui vive. I servizi segreti egiziani hanno arrestato Hadeer al-Hay, una star del famoso social Tik Tok, molto conosciuta nel suo paese. L’accusa nasce da alcuni filmati che la ragazza ha pubblicato in cui canta … L'articolo Egitto, Haader al-Hay arrestata per i suoi video su Tik Tok proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

