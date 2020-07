Dieta dell’avena | puoi perdere fino a 3 kg in un mese senza sforzi (Di martedì 7 luglio 2020) Un regime alimentare semplice, per perdere chili anche se non dobbiamo superare i 5 giorni: è la Dieta dell’avena, da provare L’avena è un ingrediente non ancora così comune sulle nostre tavole e invece dovrebbe esserlo. Rappresenta infatti uno dei cereali più completi e contiene elementi nutrienti che stimolano il metabolismo. Ecco perché la Dieta … L'articolo Dieta dell’avena puoi perdere fino a 3 kg in un mese senza sforzi è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Ultime Notizie dalla rete : Dieta dell’avena Alterazioni genetiche: ora i topi di New York e Parigi preferiscono pizza e croissant Corriere della Sera