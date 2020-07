Bologna. Ondate di calore: le precauzioni cui attenersi e le azioni messe in campo dal Comune (Di martedì 7 luglio 2020) In relazione alle Ondate di calore estive, il Comune di Bologna ricorda le precauzioni suggerite dall’Azienda USL: bere molto e spesso anche quando non si ha sete, salvo diverso parere del medico, evitando bibite gassate o contenenti zuccheri e astenendosi, in generale, da bevande ghiacciate o fredde;evitare alcol e caffeina;fare bagni o docce con acqua tiepida per abbassare la temperatura corporea;utilizzare climatizzatori regolando la temperatura dell’ambiente con una differenza di non più di 6/7 gradi rispetto alla temperatura esterna; se si usano ventilatori per far circolare l’aria, non rivolgerli direttamente sul corpo;evitare di uscire nelle ore più calde della giornata ;prestare attenzione a chi ha difficoltà ad orientarsi nel tempo e nello spazio, alle persone non autosufficienti, agli anziani che vivono da soli.L’ondata di calore ... Leggi su laprimapagina

Anche quest’anno la rete “e-Care – A casa non si è più soli” attiva, fino al 15 settembre, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17; il sabato e i prefestivi dalle 8.30 alle 13, la Linea Verde telefonic ...

Previsioni meteo 8 luglio: anticiclone africano riporta tanto sole e caldo in aumento

Le previsioni meteo di domani, mercoledì 8 luglio, indicano che dopo l'ennesimo attacco fresco e in parte temporalesco la pressione torna ad aumentare tanto che almeno fino al weekend l’anticiclone af ...

Anche quest’anno la rete “e-Care – A casa non si è più soli” attiva, fino al 15 settembre, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17; il sabato e i prefestivi dalle 8.30 alle 13, la Linea Verde telefonic ...Le previsioni meteo di domani, mercoledì 8 luglio, indicano che dopo l'ennesimo attacco fresco e in parte temporalesco la pressione torna ad aumentare tanto che almeno fino al weekend l’anticiclone af ...