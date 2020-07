Uomini e Donne | Sossio e Ursula battezzano Bianca: Riccardo ci va senza Ida (Di lunedì 6 luglio 2020) Uomini e Donne Sossio Aruta e Ursula Bennardo del Trono Over hanno deciso di battezzare la loro figlia Bianca. All’evento era presente anche Riccardo Guarnieri, che ha partecipato alla festa da solo. E’ già finita con la sua storica compagna Ida Platano, che invece è restata a casa con suo figlio? Uomini e Donne … L'articolo Uomini e Donne Sossio e Ursula battezzano Bianca: Riccardo ci va senza Ida è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

6000sardine : La situazione della nave #OceanViking è arrivata al limite. In questo momento di pandemia emerge una verità: non si… - Agenzia_Ansa : Anziano a chi? La soglia si alza 73 anni per gli uomini, 76 per le donne - Pontifex_it : Oggi ricordiamo i primi martiri della Chiesa di Roma. Essi ci consegnano un’eredità da custodire e imitare: il Vang… - Heavyale : @Gianfranco_ros Basta con la strage silenziosa di bambini, donne, anziani e uomini innocenti in nome del profitto e… - ary_anna : @Mark_DiDonato84 @VotersItalia Chi ti ha detto questqa fenomenale cazzata? Le donne al potere sono, in generale, pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne «Uomini e donne», i segreti del programma più visto dell’anno Corriere della Sera U&D, l’ex tronista Giulia Quattrociocche è in dolce attesa: chi è il padre?

Giulia Quattrociocche ha animato il trono classico di “Uomini e Donne” durante la prima parte della stagione appena conclusasi. La giovane romana, dopo un percorso durato qualche mese, scelse Daniele ...

U&D, Gemma Galgani e quel gesto romantico che sorprende: lei e Nicola stanno ancora insieme?

Gemma Galgani è senza ombra di dubbio la dama più famosa della televisione italiana. La sua partecipazione al trono over di “Uomini e Donne“, da 10 anni a questa parte, le è valso l’appellativo di per ...

Giulia Quattrociocche ha animato il trono classico di “Uomini e Donne” durante la prima parte della stagione appena conclusasi. La giovane romana, dopo un percorso durato qualche mese, scelse Daniele ...Gemma Galgani è senza ombra di dubbio la dama più famosa della televisione italiana. La sua partecipazione al trono over di “Uomini e Donne“, da 10 anni a questa parte, le è valso l’appellativo di per ...