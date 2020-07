‘Temptation Island 7′, Antonella Elia e Pietro Delle Piane rivelano cosa li farebbe arrabbiare dei comportamenti dell’altro. E lei ammette: “L’esperienza di Sossio Aruta e Serena Enardu mi ha un po’ intimorito” (Di lunedì 6 luglio 2020) Reduce dalla sua esperienza televisiva al Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia ha deciso di intraprendere una nuova avventura nel palinsesto di Canale 5. Stavolta però in compagnia del suo fidanzato Pietro Delle Piane. I due infatti sono una Delle coppie che quest’anno compongono il cast della nuova edizione di Temptation Island. La storia d’amore tra Antonella e Pietro è iniziata un anno e tre mesi fa e, dopo qualche piccolo inconveniente durante la permanenza dell’Elia al Gf dettato da qualche gossip di cui Delle Piane si è reso protagonista insieme alla sua ex Fiore Argento, i due hanno deciso di iniziare una convivenza ad aprile del 2020 a Roma. Adesso però sono separati, uno nel villaggio con le tentatrici e l’altra in quello dei tentatori. “Sono un uomo del Sud, non deve farsi toccare neanche la mano o i piedi” ... Leggi su isaechia

trash_italiano : 'Ti ho visto che le spalmavi l'Amuchina' [Temptation Island, 2020] - simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - michelagiacco : RT @WittyTV: Il viaggio nei sentimenti è appena iniziato e già gli equilibri stanno cambiando... Cosa accadrà nella seconda puntata? #Tempt… - TemptationITA : RT @WittyTV: Il viaggio nei sentimenti è appena iniziato e già gli equilibri stanno cambiando... Cosa accadrà nella seconda puntata? #Tempt… - WittyTV : Il viaggio nei sentimenti è appena iniziato e già gli equilibri stanno cambiando... Cosa accadrà nella seconda punt… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island Oggi in TV 24 giugno: film e programmi SoloDonna