Spagna, produzione industriale ancora in calo a maggio (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – Ancora in calo la produzione industriale in Spagna a maggio, quarto mese di passione per l’industria. Secondo l’Ufficio di Statistica nazionale (INE), si è registrato un calo tendenziale del 24,5% rispetto al -34,1% rivisto di aprile (-33,6% il dato preliminare). Le stime degli analisti erano per una flessione del 18,5%. Il dato è corretto per la stagionalità e gli effetti del calendario, mentre l’indice grezzo segna un -27,8% e si confronta con il -34,1% del mese prima. Parallelamente, su base mensile la produzione evidenzia un aumento del 14,7% dopo il -22,1% precedente. Leggi su quifinanza

