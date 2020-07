Serie A, i risultati e la classifica della 30ª giornata (Di lunedì 6 luglio 2020) Tra Juventus e Lazio ora ci sono sette punti, l'Atalanta si avvicina al terzo posto dell'Inter e il Napoli, dopo averla battuta, ha raggiunto la Roma Leggi su ilpost

Ultime Notizie dalla rete : Serie risultati

È arrivata la decima sconfitta in campionato per l'Hellas Verona, che nella trentesima giornata di Serie A è caduto per 2-0 allo stadio Rigamonti contro il Brescia. PRIMO TEMPO - Privo dell'acciaccato ...La notizia, improvvisa, è arrivata questa mattina. Peppe Rizza non ce l'ha fatta. L'ex esterno di Juve Stabia e Nocerina è venuto a mancare per i postumi dell'emorragia cerebrale accusata a inizio giu ...