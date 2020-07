Salvini: è stata Selvaggia Lucarelli a buttare in pasto ai giornali suo figlio… (video) (Di lunedì 6 luglio 2020) Il figlio di Selvaggia Lucarelli, Leon, contesta Matteo Salvini a un gazebo della Lega. La mamma tutta fiera gli fa un filmino col cellulare. La polizia chiede i documenti al ragazzino. La mamma comincia a strombazzare sui social la notizia. Che eroe suo figlio (che non sa neanche che Salvini non sta più al governo), che mascalzone il leader della Lega e via cantando. Poi, dopo avere sfruttato mediaticamente il gesto del figlio si lamenta perché sarebbe stato messo alla gogna dai sostenitori di Salvini. Il quale oggi è tornato oggi sulla vicenda. Sull’identificazione da parte della polizia del 15enne dice: “Chiedete al ministro dell’Interno, visto che non può più essere colpa di Salvini, fortunatamente. Non so se sia in atto una vile repressione della libertà di pensiero e di parola da parte dell’attuale ministro ... Leggi su secoloditalia

